Diego Lainez reveló que por "ritual" no ve los partidos de su hermano Mauro

Diego Lainez reveló que tiene el "ritual" de no ver los partidos de su hermano Mauro, pues cuando los ve, tiene malos juegos o su equipo (América) no gana.

“Un ritual que sí tengo, pero que no es mío exactamente, es que cuando mi hermano juega no lo veo, o sea no me gusta verlo jugar. Cuando lo he visto yo o no ha dado un buen partido o no le ha ido del todo bien o el equipo no ha ganado y como yo quiero que le vaya bien, los partidos de mi hermano yo no los veo porque en eso sí creo, mete gol o pone asistencia cuando no le veo, lo veo y no juega bien, prefiero no verlo para que juegue bien”, contó en la presentación de la nueva playera de la Selección Mexicana.

De igual forma, el jugador del Betis tiene como cábala escribirle a su mamá antes de los encuentros, además de persignarse y entrar con la pierna derecha al campo.

“Trato de entrar con la pierna derecha al campo, me persigno siempre, doy gracias antes de los partidos, eso sí no puede faltar, le mando un mensaje a mi mamá de lo mucho que la amo, la quiero y eso me inspira a mí, me da motivación de salir a darlo todo y ese puede ser un ritual que siempre tenga muy marcado, que es el mandarle el mensaje a mi mamá antes del partido”, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RONALDINHO: MUNDO DEL FUTBOL FELICITÓ AL BRASILEÑO POR SU CUMPLEAÑOS 41