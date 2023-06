Dani Alves recibió un nuevo golpe ahora que vive el proceso legal tras ser acusado por supuesto abuso sexual en una discoteca de Barcelona, pero ahora el golpe fue emocional, pues el brasileño escuchó lo que dijo Xavi Hernández sobre él y se mostró muy dolido por esta situación.

"Xavi es mi amigo, mi amigo de toda la vida y no pensó en las consecuencias que tendría cuando dijo aquello. Cuando lo oí, lloré”, expresó el exjugador de Pumas en palabras para El País.

Cabe la pena mencionar que ambos jugadores ganaron juntos todo con el Barcelona durante años e incluso en el torneo Joan Gamper cuando fueron los universitarios a Camp Nou se les vio muy contento juntos,

Sin embargo, esto no impidió que Xavi expresara su opinión sobre Alves en este caso legal en el que está metido y estas fueron sus palabras.

"Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado. En estado de shock. La justicia dictará lo que sea, no podemos entrar. Me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido por cómo es él y cómo ha sido con nosotros. No puedo decir nada más".

Ante las críticas, pocos días después cambió y fue más duro con el que fuera su compañero de años con los culés: "Se malinterpretó lo que dije de Alves, quizás no estuve contundente. Obvié a la víctima, hay que condenar todos estos actos, lo haga Dani o cualquier otro. Pido disculpas, no estuve afortunado".

La Fiscalía tiene previsto llevar a cabo el juicio entre octubre y noviembre de este año, momento en el que Alves podría salir de prisión si se le declara inocente o permanecer tras las rejas si se le encuentra culpable.

