Daniella Chávez publicará video íntimo con Cristiano Ronaldo cuando O’Higgins salga campeón

Daniella Chávez, confesó tener un video íntimo con Cristiano Ronaldo y lanzó una condición para publicarlo, es nada más y nada menos que O’Higgins salga campeón.

No es un secreto que Daniella Chávez es aficionada de O’Higgins de Rancagua y sus seguidores lo saben, uno de ellos le escribió para que la modelo comparta el video íntimo que tiene con CR7.

“Dani tengo una prima que lee el tarot. Dice que si subes el video O’Higgins sale campeón”, escribió un usuario. La chilena le respondió rápidamente, “Que salgan campeón y lo subo”, dijo la modelo.

El usuario continuó escribiendo, "no si lo subes antes hace efecto, si no, no ahí te la dejo". Pero ya no hubo respuesta de la modelo de OnlyFans.

Playboy considera a Daniella Chávez como una de las 10 latinas más sexys del mundo, por lo que hay muchos fans impacientes por ver el famoso vídeo con CR7.

