David Beckham habla sobre el fichaje de Leo Messi con el Inter Miami y el impacto que generó

David Beckham, propietario del Inter Miami, equipo de la MLS, habló por primera vez sobre el fichaje de Leo Messi para su equipo y el impacto que generó.

El exfutbolista inglés comentó como vivió la mañana en la que Messi se decidió a hablar y anunciar su fichaje con el equipo de la MLS, pues le sorprendió la manera en que su celular se 'llenó' de mensajes.

"Hace un par de semanas, me desperté con alrededor de un millón de mensajes en mi teléfono. Estaba pensando, ¿qué ha pasado? No suelo recibir tantos mensajes. De repente, escuché que Leo salió y anunció que viene a Miami, lo que obviamente no fue una sorpresa para mí", platicó Beckham en el seminario Lecciones de Liderazgo.

Asimismo, el exfutbolista del Real Madrid señaló que en el Inter Miami siguen en busca de fichar a jugadores de calibre mundial y que puedan ayudar al equipo a impulsarse socialmente y deportivamente.

"Cuando escucho que uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador, que ha ganado todo en este deporte, que sigue siendo un gran jugador, todavía joven y sigue haciendo lo que hace, quiere jugar para mi equipo, es un momento masivo para nosotros", señaló Beckham en su plática.

