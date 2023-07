Tras dos días de haber estado en La Velada del Año 3, Samy Rivera rompió el silencio y contó que su primera oponente, Marina Rivera 'La Rivers', no era la única que pasaba un mal momento por lo que se encontraba en redes sociales, y que ella también ha recibido mensajes de odio.

Rivers explicó que fue difícil el salir al estadio donde fue la pelea (Cívitas Metrpolitano) y que se escucharan fuertes abucheos, además de que sufrió comentarios de xenofobia y amenazas en sus redes hacia su familia.

“Me abuchearon en el estadio, me dijeron cosas xenófobas horribles, llevo recibiendo mensajes de odio desde hace días, se metieron hasta con mi familia y yo no he dicho nada. La gente es una mierda, pero es una mierda para todos.

“Para parar esto, practiquen lo que predican. Tú no tienes la culpa, La Rivers, pero tampoco yo. Disfruta tu victoria que ambas sabemos todo el esfuerzo y dedicación que esto toma y lo hiciste increíble”, escribió Samy Rivers en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que, tras la pelea en La Velada del Año 3, las redes sociales se volvieron locas al mencionar que Samy Rivers era la vencedora y que era un 'robo' que Marina La Rivers se llevara el cinturón por decisión dividida de los jueces.

Marina Rivera también mandó un mensaje en redes donde destacó que ella nunca sobornó a los jueces para que le dieran la victoria, y lamentó que otros streamers se pusieran del lado de la mexicana y alimentaran los mensajes de odio que recibió por ganar ante Rivers.

“He decidido que no me vais a joder mi esfuerzo, mi trabajo de 4 meses y el combatazo que hice, gané por mucho que os duela, y estoy profundamente decepcionada con todos los streamers alimentando hate (odio), yo me lo he currado y no tengo la culpa de que no ganara tu amiga, superadlo, ya pasó”, escribió La Rivers.

Al final de cuentas, tanto Rivers como La Rivers dieron una gran batalla en La Velada del Año 3, siendo de las mejores de la noche, además, Samy Rivera tuvo se revancha al vencer a Mayichi en su segundo combate, ya que ella fue La Elegida.

