Fátima Mora, quien fuera una destacada porrista del equipo Santos Laguna de la Liga MX, ha decidido incursionar en la plataforma de la página azul, donde ha encontrado una nueva forma de conectar con sus seguidores y generar ingresos. Esta decisión ha sorprendido a muchos, pero también ha demostrado la adaptabilidad de las personalidades públicas a las nuevas formas de monetización en línea.

¿Quién es Fátima Mora?

Originaria de Torreón, Coahuila, Fátima es licenciada en psicología. Su belleza y carisma la llevaron a ser una de las "Guerreritas" del equipo Santos Laguna, animando los partidos en el Estadio Corona. Con el tiempo, su popularidad en redes sociales fue en aumento, lo que la llevó a considerar la posibilidad de abrir un perfil en OF, conocida como la "Página Azul".

La influencer de 28 años cuenta con una impresionante base de seguidores en diversas plataformas: 271 mil en Instagram, más de 37 mil en X (anteriormente Twitter) y 186,200 en TikTok. Desde su primer post en Instagram en agosto de 2021, ha realizado 253 publicaciones, recibiendo miles de likes y cientos de comentarios elogiando su figura.

La suscripción mensual para acceder al contenido exclusivo de Fátima en OF con un costo de 15 dólares (aproximadamente 260 pesos mexicanos). Hasta la fecha, ha publicado 644 fotografías y 257 videos, acumulando casi 41 mil likes de sus fieles seguidores.

Fátima no es la única figura relacionada con el futbol mexicano que ha incursionado en OnlyFans. Otras personalidades como Patty López de la Cerda, ex comentarista deportiva; Michelle Pérez, ex porrista; y la futbolista Nikole Teja también han explorado las posibilidades de esta plataforma. Estas mujeres han demostrado que OF no solo es un espacio para contenido explícito, sino también una oportunidad para compartir una parte más personal de sus vidas.

Después del receso por Fecha FIFA, Santos Laguna retomará su actividad el próximo lunes 18 de septiembre, enfrentando a Pachuca a las 21:00 horas (tiempo de la CDMX) en la J8 del Apertura 2023 de la Liga MX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'RUSO' ZAMOGILNY DEFENDIÓ A GÓMEZ JUNCO TRAS SER ACUSADO "RACISTA": 'CERO DISCRIMINACIÓN'