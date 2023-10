¡De los guantes a ser árbitro! Iker Casillas fungirá como silbante en la Kings League

Iker Casillas será el encargado de arbitrar las finales de la Kings League y de la Queens Cup, así lo dieron a conocer en la rueda de prensa oficial previa al evento.

"Mucha gente me lo ha dicho durante este tiempo, que si me meto mucho con los árbitros. Así que me ofrezco a arbitrar un partido", comento el exarquero del Real Madrid.

Casillas tuvo que realizar algunos exámenes por los cuales pasan los árbitros de forma regular y con unas cuantas preguntas acerca del reglamento de la competición.

El exarquero del Real Madrid consiguió el 80% de los votos para poder ser el árbitro del encuentro, pues la Kings League consultó por medio de una votación si les gustaría ver a Iker fungir como el silbante.

La fase final del torneo se jugará a partir de este sábado 14 de octubre, con los cruces entre Troncos FC vs Aniquiladores en la Kings League y Aniquiladoras vs PIO en la Queens League.



