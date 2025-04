¡De tal palo tal astilla! Juan Pablo Fernández externa en redes su antiamericanismo

A lo largo de los años, José Ramón Fernández se ha dado a conocer como un fiel antiamericanista, en cada oportunidad que tiene, no duda en hacer saber a la gente su nulo cariño hacia el América.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Pero en este ocasión no ha sido solamente él quien ha expresado este sentimiento, ya que parece ser que el odio ha sido heredado y es su hijo, Juan Pablo Fernández, quien ahora tira en contra de las Águilas.

'Joserra' y Jesús Martínez compartiendo en un evento ı imago7

Juan Pablo Fernández arremete contra los aficionados azulcremas

“Andan muy agresivos los americanistas, insultan agreden, amenazan y ofenden. Yo les contesto en el mismo tenor, no me quedo callado nunca, además de bloquear y ocultar sus respuestas, ni modo que les aplauda. Después chillan y se arden jajaja. Son de lágrima”, declaró el hijo del polémico periodista.

Juan Pablo junto a Yon de Luisa ı imago7

No cabe duda que Juan Pablo no se guardó nada ante los comentarios de la gente en redes sociales, y es que este no es el primero de los ataques a la afición azulcrema, pues en días anteriores, Fernández se ha burlado de la eliminación del conjunto azulcrema a manos del Cruz Azul en Concachampions, mencionando también que le espera que ahora La Máquina pueda coronarse campeón de este torneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Se encuentran dos estrellas! Luis Suárez y Stephen Curry se tomaron una foto juntos