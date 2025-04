Miroslava recuerda pelea con José Ramón Fernández en ESPN y le manda 'mensajito'

Miroslava Montemayor es una de las conductoras del momento en los medios deportivos mexicanos, por su gran carisma y conocimiento

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

‘Miros’, es conductora de TNT Sports, destacando su participación en programas de Champions League y en Premier League. Pero, no es la primera vez que está en un medio importante, ya que hace unos años estuvo en ESPN.

Miroslava Montemayor | @miroslavamont|

En su aventura en ESPN, Miroslava tuvo una ‘pelea’ con el analista José Ramón Fernández, que recordó hace poco en entrevista con Yosgart Gutiérrez en el canal El RePortero.

¿Qué pasó entre Miroslava y ‘Joserra’?

En un programa en 2017, la conductora tenía a cargo una encuesta sobre la Liga MX. Después de la encuesta, la ‘pelea’ surgió.

José Ramón le dijo a Miroslava: "Tu te ves más bonita calladita eh", lo que provocó la molestia de la conductora y modelo respondió: “¿Yo? Jamás, si vieras que bonito hablo y al oído, mejor.”

José Ramón Fernández | MEXSPORT|

No hubo disculpa

De igual forma, la conductora comentó que su relación con José Ramón era buena, pero que no hubo una disculpa después de ese altercado.

"Dije 'bueno, se va disculpar'. 'Miroslava perdón no era mi intención', pues nada, no pasó nada, no me dijo nada. Salimos y cada quien a sus cosas", comentó Montemayor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿BEBÉ AZULCREMA EN CAMINO? ALANA FLORES, PAREJA DE SEBASTIÁN CÁCERES, PRESUMIÓ SU 'PANCITA'