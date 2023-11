Denuncian a David Nalbandián por espionaje a su exnovia con cámaras ocultas

La reconocida figura del tenis argentino, David Nalbandián, se encuentra en el centro de un escándalo que ha estremecido a la sociedad. Su expareja, la modelo Araceli Torrado, lo ha denunciado por acoso sexual, hostigamiento y violación de domicilio.

La joven de 29 años tomó la decisión de denunciar al campeón de las ATP Finals de 2005 después de descubrir una cámara oculta en su aire acondicionado, utilizada para monitorear sus movimientos.

En el marco de la denuncia, Torrado presentó pruebas contundentes, incluyendo un video en el que su hermano descubre el dispositivo de grabación y audios en los que Nalbandián admite los hechos. Según el diario 'Clarín', el extenista confesó: "¿Querés que sea honesto? La pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet que no se puede ver. Así que no vi absolutamente nada".

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad archivó dos veces la denuncia, y aunque el juez desestimó las medidas cautelares de la demandante, la Cámara debe resolver la apelación. Nalbandián alega que ya hay un dictamen del juez y que su expareja busca fama y dinero.

Ante estas acusaciones, Araceli Torrado, en una publicación en su cuenta de Instagram, confirmó que está "llevando adelante las acciones judiciales penales y civiles correspondientes". La polémica sigue en aumento mientras la sociedad espera la resolución de este delicado caso.

