El mensaje de Cristiano Ronaldo después de que Messi ganara el The Best

La ceremonia de los premios The Best concluyó con una sorpresa: Lionel Messi fue nombrado el mejor jugador, generando controversia ya que se esperaba que Erling Haaland o Kylian Mbappé se llevaran el galardón.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues en redes se hicieron virales las del papá de Haaland y Pep Guardiola. Por su parte, Cristiano Ronaldo compartió una fotografía que muchos interpretaron como un mensaje.

Algunos minutos después de que anunciaran a Messi como el ganador, el astro portugués publicó una imagen donde se le ve sonriente en un entrenamiento del Al-Nassr acompañado de la frase: "De vuelta por más".

Cabe recordar que Cristiano se consagró como el máximo anotador del mundo en 2023, sin embargo, no fue incluido en la terna de los 10 finalistas para el The Best.

