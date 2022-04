La jugadora de Cruz Azul Femenil, Eleisa Santos reclamó a las transmisiones de televisión que pasan la Liga MX Femenil, pues argumentó que los narradores no conocen sus nombres.

Fue a través de Twitter que la jugadora de La Máquina mostró su molestia, pero ese tuit significó el desafortunado un hilo de respuestas en contra de las mujeres.

“Que estrés que los comentaristas no sepan nuestros nombres correctamente”, expresó la futbolista en la red sociales.

Que estrés que los comentaristas no sepan nuestros nombres correctamente. — Eleisa Santos (@EleSantos7) April 22, 2022

Pero usuarios no vieron con buenos ojos ese tuit, pues desató comentarios como “El futbol no es para mujeres”, “¿Y por qué se lo deberían de saber? No te conocen ni en tu casa”.

Ante esto, Santos solo pidió una disculpa por si alguien se ofendió por el tema. “Lo que genera un tuit… gracias por el apoyo, mi intención jamás ha sido indultar a alguien. Seguimos trabajando para ser más profesionales”.

Lo que genera un twit… Gracias por el apoyo, mi intención jamás ha sido insultar a alguien. Seguimos trabajando para ser más profesionales https://t.co/VIwoHd39Ze — Eleisa Santos (@EleSantos7) April 23, 2022

