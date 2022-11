La polémica volvió a envolver a David Faitelson cuando en la semana se hizo viral un fragmento de la entrevista que le dio a Franco Escamilla en la que aseguró que su colega, Enrique ‘Perro’ Bermúdez, no sirve para nada.

“El Perro es bueno haciendo uf, uf, recontra uf, y metiéndole sabor a sus transmisiones, pero por lo demás, con todo respeto, no sirve pa’ ni madre. No es periodista, punto, y no le pidas su opinión, porque no sabe dar una opinión; ¿estoy diciendo alguna mentira?, por favor”, fueron las palabras del conductor de ESPN.

Es por eso por lo que desde el interior de TUDN ya le respondieron a Faitelson. Marco Cancino, comentarista de la televisora y compañero del ‘Perro’ fue el encargado de replicar las declaraciones a través de Twitter.

"¡Cuánta soberbia, David Faitelson! Solo no te vayas a esconder de nuevo cuando quieras saludar a Enrique Bermúdez como aquella vez! ¡Más respeto para una leyenda! Creo que muchos te admiramos y respetamos más de lo que tú lo haces con tu carrera. Luego hablas de valores y mira", escribió Cancino.

