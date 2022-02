Enrique Alfaro y Samuel García pactaron curiosa apuesta previo al Chivas vs Tigres

Chivas y Tigres han tenido grandes encuentros en los últimos años, incluyendo la Final de la Liga MX en el 2017. Por ello el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, invitó a Samuel García a presenciar el partido en el recinto del Rebaño. Sin embargo, el Gobernador de Nuevo León no pudo confirmar su asistencia.

En un video publicado en redes sociales se ve a los dos mandatarios juntos, Alfaro le menciona que a pesar de no poder ir al partido realicen una apuesta a lo que García acepta sin pensarlo la cual consiste en que el perdedor deberá arreglar una escuela del otro estado.

"Lo había invitado, nomás que tiene mucha chamba, a que viera mañana el baile que le vamos a poner a los Tigres. Pero aunque no te quedes apostamos algo", dijo el Gobernador de Jalisco.

"Yo le decía a Enrique que allá en Nuevo León el lunes vamos a regresar a clases y como sé que mis Tigres van a ganar y papá Gignac va a meter dos tres pepinazos, si ganan mis Tigres, de aquí de su bolsa me adecúe, me apradine una escuela de Nuevo León y si no pues yo le entro", respondió Samuel García.

Ante el gran momento que vive Alexis Vega, Enrique Alfaro confió en el delantero mexicano para lograr marcarle al conjunto Felino "Alexis, ahí te encargo que sigamos inspirados", dijo el Gobernador de Jalisco.

