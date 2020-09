Enrique Burak fue criticado en redes sociales por "Blitz" y un tweet pasado

Dicen en las redes sociales que “siempre hay un tweet” y a Enrique Burak le tocó ser víctima de sus antiguas publicaciones. Televisa presentó “Blitz” un concepto muy familiar en la televisión mexicana en donde pasarán, por ratos, los encuentros del medio día en la NFL y los comentarios no se hicieron esperar.

En un tweet del 2018, el comentarista de TUDN, respondió una pregunta de uno de sus seguidores sobre el juego que pasarían en la televisora del Ajusco. Burak, fiel a su estilo, aventó una pedrada para su competencia de manera muy sutil y hasta de manera cómica.

“Ellos se reparten la Lotería Nacional, porque pasan puros cachitos…”, respondió Burak a la duda de su seguidor. A casi dos años después del tweet, y luego de que el Ritual NFL saliera del aire, TUDN presentó Blitz con el mismo concepto que el que tenía su competencia.

Para muchos aficionados la idea no es muy agradable, ya que no presentan juegos completos e incluso habían celebrado la salida del programa de Azteca. Apenas dos semanas después de que se hiciera público que el Ritual NFL no se transmitirá en el 2020, el concepto regresó con la competencia.

Las críticas no se hicieron esperar ya que Televisa movió el juego de los Steelers ante los Texans al canal de su sistema de televisión de paga, Afizzionados, y dejaron Blitz en televisión abierta. Al parecer esta será la dinámica de la televisora de Chapultepec para el resto de la temporada regular de la NFL.

