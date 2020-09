Exatlón: Pamela Verdirame con una despedida muy emotiva

Si bien su eliminación de Exatlón fue algo que no esperaba, ese día fue especial para Pamela Verdirame, al escuchar a Heliud Pulido pedirle que fuera su novia.

"Fue un día de muchas emociones. Creo que fue un día de estar con la adrenalina al máximo después de estar triste por mi partida y después feliz; fueron muchas emociones. Pero sin duda creo que di todo, con eso me quedo, me entregué al máximo, creo que hice un buen papel.

"No te voy a mentir, al principio dije: 'lo voy a ganar'. Estaba muy segura de que lo iba a lograr, pero a veces las cosas pasan por algo y estoy sumamente agradecida con esta experiencia, con esta aventura que me llena muchísimo", platicó la futbolista profesional en entrevista con RÉCORD.

Sin duda lo quiero muchísimo (a Heliud), me agarró por sorpresa en mi eliminación, no sabía que me iba a pedir que fuera su novia, pero no lo dudé ni un segundo en decirle que sí, la verdad es que lo quiero y lo admiro muchísimo y él sabe que tiene todo mi apoyo y lo voy a extrañar y él sabe que siempre voy a estar con él", aseguró.

La hija del exfutbolista Sergio Verdirame destacó la calidez humana del canoísta mexicano, campeón de la temporada pasada del reality.

"La temporada pasada nos hicimos muy amigos. La verdad que me identifiqué mucho con él, es una excelente persona, la temporada pasada me di cuenta que es una persona que siempre se preocupa por los demás y siempre pone a los demás por delante y eso fue algo que me gusta mucho de él", mencionó.

Pamela, quien se convirtió en la participante eliminada de la Semana 3, se dijo agradecida de participar en Exatlón "Titanes vs Héroes".

"Lo que más me gusta de Exatlón es que puedes conocer atletas increíbles, sin duda aprendes muchísimo de cada uno de ellos, todos tienen una historia atrás que muchas veces no vemos y no conocemos, definitivamente conoces a las personas de una manera mucho más profunda, más sincera y eso es maravilloso.

"El tener la oportunidad de estar allá y de vencer tus miedos, creo que Exatlón te ayuda en muchos sentidos porque es complicado mentalmente estar bien lejos de tu familia. Creo que eso es lo que no me gusta, el desprenderte totalmente de tu familia y poder estar bien", platicó.

La exjugadora de Rayadas de Monterrey reconoció que le faltó velocidad en los circuitos para mantenerse en la competencia.

"Lo más complicado de los circuitos para mí era el no ser tan rápido, fui mejorando muchísimo en el tiro y encontré ese temple, pero muchas veces sí llegaba un poco atrás, sí mejoré en cuanto a velocidad respecto a la temporada pasada. Los circuitos para llegar rápido hay que pasarlos sin miedo y esta vez me preocupé de ir con todo. Pero sin duda mejoré en comparación con la temporada pasada", dijo Verdirame, quien buscará equipo para jugar la próxima temporada de la Liga Femenil y retomará sus estudios de Diseño de Modas.

