Erling Haaland: Publicó foto con playera de Boca Juniors

La afición de Boca Juniors despertó con una sonrisa este viernes al ver las redes sociales del delantero noruego Erling Haaland.

Y es que el atacante del Borussia Dortmund, presumió en su Instagram una foto con la playera del conjunto argentino.

"Sunny friday with my little friend (Viernes soleado con mi pequeño amigo)", se leyó en la imagen de Haaland vistiendo la playera de Boca.

De inmediato la publicación que al momento de esta publicación supera el millón 700 mil de Me Gustas se inundó con petición de la afición bostera para que Haaland se una al equipo de Buenos Aires.

La gran mayoría de los hasta el momento más de 32 mil comentarios, van en el sentido de usuarios que quieren ver en un futuro a Haaland vestido con la platera de Boca pero en una cancha.

Un día antes su excompañero Leonardo Balerdi reveló la razón por la que Haaland tiene simpatía por el Xeneize. “Lo volví loco con Boca. Le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo lo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en la Bombonera, que era algo único, los videos cuando el estadio estaba explotado y cuando la hinchada se caía abajo”, contó en charla con TyC Sports.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: ALEXIS VEGA FUE 'TROLLEADO' POR JESÚS ANGULO Y ALAN MOZO