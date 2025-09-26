“Estamos orgullosos de la Mano de Dios”: Santiago Motorizado defiende el gol de Maradona

A casi 40 años de aquel gol inmortal con la mano de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra, Santiago Motorizado no tiene dudas: fue una venganza simbólica. Para el líder de Él Mató un Policía Motorizado, aquella jugada en el Mundial de 1986 sigue siendo motivo de orgullo nacional.

“Estamos muy orgullosos de la Mano de Dios, para nosotros no es algo malo, es algo bueno, es meterle un gol a los ingleses que nos roban el territorio (Las Malvinas), no lo quieren devolver, una pequeña mínima venganza en lo que significa la soberanía nacional, una pequeña mínima venganza con un partido de futbol”, sostuvo el músico en entrevista Exclusiva con Contra.

Santiago Motorizado nos estuvo contando su amor por el futbol / IG: @santiagomotorizado

Un gol con historia y sin VAR

Santiago no lo considera una trampa, sino parte del juego, una jugada que se explica en el contexto de la pasión argentina por el futbol y la historia del país: “Hacer un gol con la mano dentro de los cánones de que el árbitro no lo ve, digamos, no es una trampa por fuera de lo que está pasando dentro del terreno de juego, nosotros lo llamamos una picardía, los ingleses lo llaman una trampa, los entiendo, pero nosotros es una picardía que el árbitro no ve y si lo ve cobra mano y no pasa nada y si no lo ve es gol”.

Y agrega: “La verdad que lo que yo pienso es que si hubiese habido VAR en ese partido ese día, también no sé si no lo cobran porque es muy difícil, pensemos que si hubiese habido VAR con esa tecnología del momento, donde la tele era otra y no se ve bien del todo la mano, los pixeles eran otros…”

El músico considera un venganza simbólica la victoria contra Inglaterra / Redes Sociales

Maradona, ídolo y drama

En su carrera solista, Santiago Motorizado lanzó el disco El Retorno y uno de sus sencillos, La Revolución, está dedicado a Maradona. El video es protagonizado por una mujer que interpreta al ídolo argentino, en una versión íntima y reinventada de su historia.

“En ese invertir los roles, vemos a un Maradona que busca en lo grandioso, en este caso que es su regreso a la Selección Argentina previo al Mundial de Estados Unidos en el 94, en lo grandioso busca la atención de su ser amado, que es lo que no logra encontrar… nos divertimos mucho haciéndolo”, nos contó.

El regreso de Diego a la Albiceleste en 1994 —breve, polémico y simbólico— marcó profundamente al vocalista. “Algo quedó en ese regreso tan potente que queda en nuestros corazones y un poco la idea del video de recrear ese momento mezclado con una historia de amor un poco inventada… me gustó esa combinación y me gustó homenajearlo”.

En el video 'La Revolución' se le hace un homenaje a Maradona / IG: @santiagomotorizado

Orgullo y pasión

Para Santiago Motorizado, Maradona no solo fue un ídolo futbolístico. Fue una figura que condensó lo político, lo social y lo cultural de un país herido por la dictadura y la guerra. “El argentino es muy fanático del futbol y lleva esa pasión a lugares que se exceden… no sé si está bien o está mal… tampoco es una venganza bélica, es una venganza simbólica dentro de un juego y la verdad que ellos nos roban territorio”, finalizó.

El músico se estará presentando con su banda El Mató Un Policía Motorizado este sábado 27 de septiembre en el Pepsi Center, donde promete una velada increíble dando un repaso a sus éxitos que han venido generando a lo largo de los años.

Santiago estuvo en CDMX presentado lo que es su disco de solista 'El Retorno' / IG: @santiagomotorizado