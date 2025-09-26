¿Rayado o Tigre? Alejandro Sanz presume camisetas de ambos equipos y desata polémica

El cantautor español Alejandro Sanz se convirtió en tendencia en Monterrey no solo por sus conciertos en los más recientes días, sino también por una serie de fotografías que compartió en sus redes sociales. En ellas, aparece posando con camisetas de Rayados y Tigres, los dos equipos que dividen pasiones en la capital de Nuevo León.

Posó con dos figuras mundiales

En una de las imágenes, Sanz aparece junto a la futbolista española Jenni Hermoso, quien aparece entregándole una camiseta de Tigres Femenil, equipo en el que milita.

En la otra foto, el artista ahora luce junto a Sergio Ramos y una camiseta de Rayados con el nombre y número del defensor español.

Sergio Ramos y Alejandro Sanz | IG

El contraste entre ambas prendas provocó que las redes explotaran: algunos usuarios solo lo vieron como un gesto de cortesía para ambas instituciones, mientras que otros lo interpretaron como un guiño provocador hacia la rivalidad.

Debate en la afición regia

La reacción fue inmediata. Entre aficionados, surgieron mensajes celebrando que Sanz reconociera la grandeza de “su equipo”, mientras que otros criticaron la aparente “neutralidad” del cantante.

Incluso, algunos seguidores del Monterrey aprovecharon la ocasión para cuestionar a Ramos, pues asistió al show de Sanz tan solo un día antes del partido contra Toluca, el cual resultó con una goleada 6-2 en contra de los dirigidos por Domenec Torrent.

Jenni Hermoso con Alejandro Sanz | IG