Exatlón: Mati Álvarez aseguró que ser tricampeona del reality era su sueño

En Exatlón 'Titanes vs. Héroes' Mati Álvarez hizo realidad su sueño de consagrarse tricampeona del reality de competencia deportiva de alto rendimiento y supervivencia, tras las coronas de Exatlón México (2019-2020) y Exatlón Cup (2020).

“Ser tricampeona de Exatlón era un sueño, la verdad que cuando me propongo algo me gusta lograrlo, ya había pasado por mi mente y si algo pasa por tu mente es porque lo puedes lograr, entonces ya estaba con eso en la cabeza que quería ser la campeona de la cuarta temporada, la temporada más ambiciosa, más difícil donde estaban todos los mejores de las ediciones anteriores.

“Ya sabía lo que quería, entonces solo hice lo mejor que pude, sabía que si hacía esto era la atleta más completa de todos los Exatlones de todo el mundo, de hombres y mujeres, y está muy padre que una mujer mexicana lo tenga y estoy muy orgullosa de mí, del trabajo que hicimos en equipo y de toda la gente que me apoyó porque esa gente me dio la oportunidad también de regresar a esta temporada”, platicó Mati en entrevista con RÉCORD.

Si bien "Terminator" era favorita para coronarse, debido a sus cualidades físicas mostradas en las ediciones anteriores, en esta temporada Mati descubrió sus fortalezas.

“Lo que más me gustó fue el hecho de que me conocí mucho más, a veces decía no voy a poder y sí lo hacía y ahí fue donde me di cuenta de lo fuerte y lo guerrera que soy, aunque estuviera cansada encontraba las fuerzas para seguir adelante. Aunque hubiera un día que estuviera muy harta o triste, cuando estaba en la competencia se me olvidaba todo eso y encontraba esa pasión y en Exatlón fue donde me di cuenta que soy mucho más fuerte de lo que pensaba”, aseguró.

Después de 31 semanas de competencias, Mati y Evelyn Guijarro se enfrentaron en la Final, un circuito a tres puntos, donde Álvarez dominó la batalla.

“Cuando estaba en el último circuito que fue en vivo dije ‘Mati disfrútalo, pase lo que pase, da lo mejor de ti’. Sabía que si daba lo mejor de mí, como hasta ese momento lo había hecho, ese trofeo iba a ser mío. Disfruté mucho la competencia, confié mucho en mí y cuando tiré la última pelota sentí un alivio, una tranquilidad. Recordé mucho mi temporada pasada cuando tiré el último tótem.

“Sabía que era la campeona de la cuarta temporada, sabía lo que estaba jugando, pero no me presione jamás, solo lo disfruté y eso fue parte de esta temporada que la disfruté mucho más”, platicó.