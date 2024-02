Exesposa de Exequiel Palacios vende medalla de campeón y camiseta de Argentina de Qatar 2022

En el mes de diciembre del 2022 fueron 26 los jugadores que se consagraron como campeones del mundo con Argentina, uno de ellos fue Exequiel Palacios, jugador del Bayer Leverkusen, que el día de hoy tiene que decir adiós a su medalla de campeón y la camiseta con la que jugó.

Yésica Frías, exesposa de Palacios, ha sorprendido a través de redes sociales pues se utiliza su cuenta de Instagram para vender los más preciados artículos de Exequiel, esto para poder pagar las cuotas de su departamento, pues actualmente ya no es pareja del futbolista argentino y al parecer ya no se está haciendo cargo de los pagos.

“Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”, declaró Yésica Frías para el programa Socios del Espectáculo.

A pesar de que la influencer argentina menciona que hay artículos de los que no se quiere vender pues también tienen un importante valor sentimental para ella, Yesica menciona que vendrá todo de su exesposo con tal de poder pagar un techo donde vivir, pues los últimos años no pudo trabajar por estar junto al futbolista surgido de River Plate.

