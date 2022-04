Faitelson: Protagonizó una nueva polémica en redes sociales con Ricardo Salinas Pliego

Un nuevo capítulo en la polémica entre David Faitelson y Ricardo Salinas Pliego se hace presente. En esta ocasión, el periodista deportivo dejó claro que ganará la presunta demanda interpuesta por el presidente de Grupo Salinas.

El analista deportivo de ESPN publicó a través de sus redes sociales una fotografía en la cual se puede apreciar una de las embarcaciones con las que cuenta el empresario mexicano, haciendo alusión a que podría verse involucrada en la demanda.

"Saludos Don Ricardo Salinas Pliego... ¿Esta en venta? Sigo interesado. ¿O lo incluimos en el muy remoto caso de que usted llegue a perder la demanda?", compartió Faitelson en su cuenta de Twitter.

Saludos Don @RicardoBSalinas…

¿Esta en venta? Sigo interesado. ¿O lo incluimos en el muy remoto caso de que usted llegue a perder la demanda? pic.twitter.com/SfLQAAO5iF — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 20, 2022

Por su parte, Ricardo Salinas pliego no se quedó callado y le respondió: "¿David, para qué me pregunta? los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diesel necesario para sacarlo a darle la vuelta al "arco"... menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar".

¿David, para qué me pregunta? los 2 sabemos que no le alcanza ni para el diesel necesario para sacarlo a darle la vuelta al "arco"... menos para mantenerlo, mejor dígame si no tiene ningún rayón la pintura para alguien que si me lo pueda comprar. https://t.co/2rNbv4Mlii — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 20, 2022

Es importante recordar que hace unos días Faitelson contó en entrevista con el Escorpión Dorado la historia de cómo fue que él y José Ramón Fernández salieron de TV Azteca; asegurando que, tras un editorial en contra de Moisés Saba, directivo de Veracruz en aquel momento, Ricardo Salinas Pliego les llamó la atención y despidió a David.

"Un lunes llego al trabajo y me dicen ‘te están esperando en la oficia del señor Salinas’. Ya cuando llegué estaba José Ramón y me dice ‘no digas nada Faitelson a todo di que sí’. Entramos ya estaba el señor Salinas. ‘Ustedes saben que el señor Saba es mi socio y le faltaron al respeto a mi socio", mencionó Faitelson.

Ante esas declaraciones, Ricardo Salinas Pliego le respondió: "Estoy seguro de que Faitelson estaba bromeando con el Escorpión Dorado, voy a esperar su disculpa pública por inventar algo tan absurdo. Decir que yo personalmente le dije todo eso, me parece una pendejada. David renunció voluntariamente cuando salió José Ramón".

Además, retó a Faitelson para que se lo diga en la cara, e ironizó si estaba consiente sobre lo que dijo para después dejarle una pregunta sobre una demanda por difamación.

“¿Cómo ve David, se anima a decírmelo en mi cara y demostrármelo, o solo fue una broma entre el Escorpión Dorado y usted, o quizá andaba tomado… o que pasó? ¿Cómo le caería una demanda por difamación?", añadió.

¿Cómo ve David, se anima a decírmelo en mi cara y demostrármelo, o solo fue una broma entre el @ESCORPIONGOLDEN y usted, o quizá andaba tomado… o qué pasó? ¿Cómo le caería una demanda por difamación? pic.twitter.com/0RwHvChkrz — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 11, 2022

