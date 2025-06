Faitelson reitera críticas contra Martinoli y Luis García: "Yo no produzco desperdicios"

La polémica entre David Faitelson y la dupla de las transmisiones de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García, continúa en redes sociales, pues el periodista de TUDN dirigió un nuevo mensaje hacia ellos por el contenido generado.

X: @martinolimx

Rechazo a transmisiones de Martinoli y García

Mientras Christian Martinoli y Luis García hacen sus transmisiones de los partidos de México en Copa Oro a través de YouTube, algunos aficionados y periodistas han rechazado esta propuesta, entre ellos, Faitelson.

“Ya me di cuenta que en esta y otras redes sociales consumen mucha “basura”. Yo no produzco “desperdicios”. Trato y trataré siempre de ofrecer la mayor calidad posible. Si quieren “basura”, ya saben…”, escribió Faitelson.

X: CAPTURA

Anteriormente, Faitelson ya había dado su opinión sobre las transmisiones de García y Martinoli, la cual no fue positiva, ya que afirma que su contenido no es de calidad y no tiene nada que ver con el ejercicio periodístico.

Fuente de entretenimiento

Sin embargo, Martinoli y García han usado estas críticas para generar entretenimiento, con chistes y burlas en sus transmisiones, lo cual ha provocado diversas reacciones en redes, entre los que apoyan a los de TV Azteca y quienes prefieren a TUDN.

X: @GarciaPosti

También te puede interesar: México vs Surinam: Estos son los mejores memes tras la victoria del Tricolor en Copa Oro