México vs Surinam: Estos son los mejores memes tras la victoria del Tricolor en Copa Oro

Este miércoles, la Selección Mexicana venció a Surinam en la Copa Oro, con doblete de César Montes, pero, aunque ganaron, la gente no está muy contenta con el rendimiento del Tricolor.

El descontento de la gente se debe a que la Selección dirigida por Javier "Vasco" Aguirre no pudo anotarle a su rival hasta el minuto 57 del partido, lo que desató los memes en redes sociales.

Esta selección mexicana es una bazofia. Toodos bazofia ¡He visto muchas bazofias, pero estos son la mayor bazofia entre las bazofias! Bueno ya me voy que me están leyendo los televisos. #CopaOro pic.twitter.com/7v7QfPAFpY

¿Que tal está el partido de México vs Surinam? Yo: pic.twitter.com/j1aE1hqXpy

Yo terminando el día con un Surinam Vs México (Es mi séptimo partido del día) pic.twitter.com/JFinfM45qH

Edson Álvarez highlights México vs Surinam, The new Rafa Márquez? 🔥🔥🇲🇽pic.twitter.com/fDYpF3tTDP

