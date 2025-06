"Me pongo serio y los hago mie...", Christian Martinoli se lanza contra críticos de sus narraciones

Este miércoles, al igual que el pasado fin de semana, Christian Martinoli y Luis García comentaron el partido de la Selección Mexicana en la Copa Oro desde el canal de YouTube del Doctor.

Durante la transmisión del juego, tanto Luis García como Jorge Campos comenzaron a bromear con Martinoli, quien repitió algunas cosas que se han dicho de él desde que comenzaron las transmisiones de la pareja de TV Azteca en YouTube, asegurando que él fue a la universidad y que, si quiere, los hace mier...

Martinoli siendo Martinoli



"Esto lo hago porque me divierto, es la ventaja que les doy... Me pongo serio y los hago mierda". pic.twitter.com/Aulq8b9pXp — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 19, 2025

"Qué más linduras dicen esta bola de pend... Yo fui a la universidad weyes y cuando quieran les doy una pinche repasada el día que se me antoje, esto es porque se me antoja, porque les doy la ventaja, se los repito, weyes me divierto, es la ventaja que les doy, me pongo serio y los hago mier... Es lo que no entienden", comentó Martinoli.

¿Por qué TV Azteca no transmite la Copa Oro?

Mediante un comunicado de prensa, TV Azteca confesó la razón por la cual no transmiten la Copa Oro, asegurando que las condiciones y los costos para tener los derechos de transmisión les parecen absurdos.

Porque eran demasiado caros para tan malos partidos. Además nos va a servir para hacer un pequeño experimento en redes sociales con mi equipo de narradores 😌😉 https://t.co/V78ZwHLDZm — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 16, 2025

Además de esto, Ricardo Salinas Pliego comentó en redes sociales que los derechos eran demasiado caros para partidos tan malos y que esto iba a servir como experimento con sus narradores en redes sociales.

