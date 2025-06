Faitelson señala a Martinoli y Luis García: "Resulta que inventaron el periodismo.... decir babosadas"

La transmisión alterna de Christian Martinoli y Luis García en YouTube del partido de la Selección Mexicana en Copa Oro sí que dio mucho de que hablar y ante los cientos de aplausos que se llevaron en redes sociales, David Faitelson, periodista de TUDN, salió a dar su punto de vista y lanzó una dura crítica sobre los que en una etapa de su vida fueron sus compañeros.

Christian Martinoli y Luis García | X: @martinolimx

Decir ‘babosadas’ no es periodismo

Faitelson no solamente criticó a Martinoli y Luis García, a quiénes irónicamente los catalogó como los 'inventores del periodismo ', sino que también señaló a los usuarios en redes sociales que apoyaron el movimiento #MuteTUDN, en dónde pedían ver el partido por las distintas señales de Televisa, pero con el audio de los dos talentos de TV Azteca.

"Resulta que están inventando el periodismo televisivo. No tengo nada contra Christian Martinoli y Luis García, fueron compañeros míos, Martinoli trabajó mis órdenes en TV Azteca, trabajé junto a Luis García —gran compañero, gran amigo—, pero con todo respeto, pararse frente a una cámara y decir cualquier tipo de babosadas, groserías, de palabras fuera de lugar, de reírse...", declaró Faitelson.

Faitelson critica a Martinoli y al Dr. García | IMAGO7

Hay momentos para la risa

Faitelson mencionó que no está cerrado a ser flexible respecto en el periodismo y el humor que personajes como Martinoli y el Dr. García les ponen a sus transmisiones, sin embargo, señaló que hay momentos para todo y un partido de la Selección Mexicana no le parecía adecuado, esto a pesar de que era una transmisión por internet sin derechos de imagen y no una transmisión oficial por la señal de TV Azteca.

"Con todo respeto, a mí me enseñaron a hacer periodismo y me podré equivocar o tomar malas decisiones, pero de trata de hacer periodismo en televisión; y no soy tampoco de cerrarme —Luis lo sabe muy bien—, en una atmósfera de un periodismo muy serio, muy rígido, sí podemos reírnos, pero hay espacio para todo", sentenció Faitelson.

Faitelson ahora en Televisa, tuvo pasado con Martinoli y García | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “NO VENGO DE PASO”: LARCAMÓN LANZA INDIRECTA A ANSELMI Y PROMETE LARGO PLAZO EN CRUZ AZUL