Familia de Julio César Chávez Jr vive preocupada por la salud del boxeador

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr tiene preocupada a toda su familia por su constante recaída en las adicciones, así lo reveló su hermana Nicole y también hija del gran campeón mexicano Julio César Chávez, quien dio detalles del difícil momento por el que pasan todos.

"Lo que es una realidad es que todos los días batallamos y vivimos en constante preocupación por su salud. Es una batalla que, como familia, aquí estamos. Es un tema que lo toma de burla la gente. Ya no queremos que (Julio) siga desgastando sus años de vida en esta maldita enfermedad. Si hubiera algo que yo le pudiera pedir a la gente es un poquito de empatía, si no hay nada bueno que decir, no lo digan. Solamente las personas que tenemos a un familiar viviendo en adicción sabemos que al final del día no sufre él, los que sufrimos somos nosotros", declaró Nicole a la cadena Telemundo.

¿CHÁVEZ JR SÍ FUE LLEVADO A UNA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA?

Hace unos días surgió información de que Julio César Chávez Jr había sufrido una crisis de salud mental en Estados Unidos, la cual requirió la intervención de la policía para trasladar al boxeador con un psiquiatra, versión que fue negada por su hermana Nicole Chávez.

“ Mi cuñada estuvo muy preocupada por él porque no contestaba el teléfono y como hay el antecedente de que mi hermano consume pastillas para bajar de peso, luego luego fueron los policías por él.

"Lo llevaron como a un Ministerio Público, le tomaron sus signos vitales, le estuvieron haciendo preguntas y cuando vieron que estaba todo bien y bajo control, a las dos horas lo regresaron a su casa. Nunca estuvo internado en un psiquiátrico, no pasó nada de eso", agregó la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ en Estados Unidos.

Anda circulando una nota amarillista que mi hijo julio esta en un psiquiatra es total mente faso mi hijo esta en su casa en los angeles si quieren saber de el hablenle a su casa pic.twitter.com/np9gHCpmFV — Julio César Chávez (@Jcchavez115) November 6, 2023