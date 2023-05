Frida Muñoz habló sobre la recuperación de Chávez Jr: "Yo le digo que el es un ejemplo de vida"

Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr, ha manifestado su apoyo y confianza en que el boxeador tiene "muchas ganas de cambiar", sin embargo, reconoció que la etapa que pasó dentro de un centro de rehabilitación no garantiza su completa recuperación, por lo que le desea la fuerza necesaria para seguir adelante.

Tras la aparición preocupante de el Junior en un video en el que parecía estar bajo el efecto de pastillas, y después de que su padre dijo que no lo dejaría morir sin verlo recuperado, la pareja del boxeador tomó valor para compartir cómo han sido los últimos días y las señales positivas que ha observado.

"Estamos adaptándonos, no todo va a ser perfecto y ya el tiempo dirá si va a ser para siempre o cómo fluyen las cosas. Me platica de las situaciones que vivió adentro, pero siento que eso lo hizo más fuerte. Cuando alguien está dentro de un centro de rehabilitación no es garantía de que nunca más vaya (a consumir).

"Está echándole muchas ganas y espero que así sea. Mientras él está sin las pastillas somos una familia muy bonita, porque él es una muy buena persona y nos llevamos muy bien", mencionó Frida para el canal de youtube de Nelssie Carrillo.

Aunque no hizo referencia directa al episodio de recaída que se hizo viral en las redes sociales, Frida Muñoz comentó que situaciones como esas son las que obstaculizan el progreso de su relación, aún así destacó que ha visto indicios alentadores en Julio César Chávez Jr.

"Cuando regresa a ese tipo de cosas cosas no está padre porque llegan los celos y sentimientos insanos que llevan al conflicto. Primero Dios ojalá siga así y podamos estar unidos para siempre, ¿por qué no?", dijo Muñoz.

Finalmente, Muñoz reveló que Julio no le ha hecho promesas personalmente, ya que lo principal en este momento es su recuperación y la posibilidad de disfrutar la vida.

"Él es quien se tiene que recuperar. El día de mañana es quien tiene que recuperar su vida, ser feliz y disfrutar lo que antes no ha sabido valorar. Yo le digo que él es un ejemplo de vida", explicó la pareja.

