Futbolista argentino se apellida Messi, usa el '10' y juega para Newell's

Pocas veces se encuentran tantas similitudes como la de Lionel Messi con un joven futbolista argentino.

Su nombre es Joaquín Messi, usa el '10' en la espalda y es canterano del Newell's Old Boys, equipo donde también pasó La Pulga cuando apenas era un niño.

Por si fuera poco, el jugador de 19 años es originario de una ciudad cercana a Rosario, aunque asegura que no tiene ningún parentesco con el astro del PSG.

"Apenas llegué a Newell's me preguntaron si tenía parentesco. Es una casualidad. En mi pueblo hay tres familias con el apellido Messi. Es natural. Justo me toca coincidir y encima soy jugador de futbol. Más me relacionan. Encima empecé en Newell's y uso la 10", mencionó para la Conmebol.

Además, Joaquín expresó su deseo de ver a Lio jugando para el equipo rojinegro: "Sería una cosa impresionante. A mí dame cualquier número, a él la 10 siempre. Con tal de jugar, dame cualquier número".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LEBRON JAMES: "SPACE JAM: A NEW LEGACY", NOMINADO A LO PEOR DEL CINE