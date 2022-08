Futbolistas, los nuevos "objetivos" de las bandas de asaltantes

No cabe duda que no importa quien seas, o cuáles sistemas de seguridad tengas, siempre vamos a estar expuestos a robos, asaltos o extorsiones y lo que viven los futbolistas en España, y generalmente en toda Europa, no es la excepción.

Hace no mucho Pierre-Emerick Aubameyang se unió al club de jugadores que habían sido robados mientras estaban concentrados con sus equipos, pero, al parecer, no fue suficiente y volvieron a su hogar, esta vez, con él y su familia en el interior lo cual desató una gresca donde el gabonés fue herido.

A este caso se le unen nombres como el de Karim Benzema, quien también fue robado un par de veces, Gerard Piqué, Samuel Castillejos y Ansu Fati, quien de las dos veces que fue ultrajado una fue con su familia en el interior.

Estas bandas criminales cuentas con expertos en sistemas de seguridad, stalkers que siguen día y noche a sus víctimas tanto en su vida cotidiana como en sus redes sociales todo para poder acomodarlo rápido en el mercado negro.

