Geo González sobre Andrés Vaca: 'Yo le enseñé a narrar, era tartamudo'

Una de las peleas más grandes que existen en el Mundial de Qatar 2022 es por el rating, pero sólo los más aptos estarían en la lucha por ser los más vistos en la televisión mexicana.

Una de las periodistas deportivas más reconocidas en cuanto a la narración es Georgina González, quien se encuentra en TUDN, y que en sus redes sociales ventiló los inicios de uno de sus compañeros: Andrés Vaca.

Vaca se ha convertido en uno de los narradores más respetados de Televisa Chapultepec, pero ha tenido que trabajar mucho desde sus inicios, ya que de acuerdo con Geo González, tenía varias inconsistencias.

"A Andrés Vaca lo enseñé yo a narrar, lo hacía muy despacio, tartamudeaba, no podía pronunciar los nombres coreanos, nigerianos, franceses y ni qué decir los noruegos. El grito de gol lo hacía corto y sin pasión. Pero no pude enseñarle a no hacer famosos a los envidiosos. TQM ????", publicó la comunicadora en su cuenta oficial de Twitter.

