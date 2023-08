Gobierno español promete 'actuar' ante Luis Rubiales tras sus actos en la Final del Mundial Femenil

Luis Rubiales en problemas. El presidente la Real Federación Española de Futbol (RFEF), no sólo será investigado por la Comisión Disciplinaria de la FIFA por sus actos durante la Final del Mundial en Australia y Nueva Zelanda 2023, sino que el Gobierno Español también prometió ‘actuar’.

El directivo ha estado envuelto en polémica tras besar en la boca a la futbolista Jenni Hermoso mientras ella recibía su medalla. Ante esto la jugadora de las Tuzas del Pachuca exigió la adopción de "medidas ejemplares".

La Federación Española aún no ha tomado medidas con respecto a su presidente, por lo que el Gobierno Español ha decidido mandar un mensaje con respecto a su postura sobre el incidente, asegurando que ellos actuaran en caso de que ni la FIFA ni la Federación lo hagan.

"Desde el Gobierno estamos siguiendo muy de cerca este hecho porque las cosas no pueden quedar así. Desde luego esperamos acontecimientos, pero si no se dan, si no se producen, el Gobierno va a actuar", ha asegurado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una visita oficial a París.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, también advirtió que está al tanto de la en una entrevista con EFE aseguró que el Consejo Superior de Deportes (CSD) actuará en caso de que no haya una respuesta de las otras entidades.

