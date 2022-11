Grupo Firme tras abucheos en NFL: 'No somos moneda de oro, ya supérame'

Después de volar tan alto qué duro es caer ... dirían por ahí. Y es que Grupo Firme, en este último año, ha recibido el cariño y reconocimiento por parte del público mexicano que abarrota sus presentaciones y corea cada uno de su éxitos, por lo que no se esperaban el hostil recibimiento que tuvieron en el Estadio Azteca al protagonizar el show de medio tiempo en el Monday Night Football celebrado el pasado 21 de noviembre.

Los tijuanenses no dejaron pasar por alto la bochornosa situación durante el San Francisco 49ers vs los Arizona Cardinals, y así como suelen agradecer a sus fanáticos, también dedicaron unas palabras para los que se manifestaron.

"Una noche llena de sorpresas y de aprendizaje la que me lleve el día de ayer en Monday Night Football, al cual felicito a mis amigos de los 49ers por el triunfo. Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no pues que les puedo decir, no somos moneda de oro.

"Es difícil abrir una brecha por qué te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino pero el que tenga miedo de morir que no nazca así de fácil.

"Nos vamos contentos por ser pioneros en esto y nos vamos contentos por qué se que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio. Pd: YA SUPÉRAME", compartió la agrupación en Instagram junto a un video corto de su presentación en el Coloso de Santa Úrsula.

La NFL se vio envuelta en polémica desde que anunció el espéctaculo de Grupo Firme, pues dividió opiniones entre los aficionados del futbol americano.

