¡Hay reconciliación! Tuca Ferreti le manda beso a Chicharito Hernández

La novela entre Javier ‘Chicharito’ Hernández y Ricardo ‘Tuca’ Ferretti parece haber llegado a su fin. El exentrenador brasileño respondió a las últimas declaraciones del futbolista mandándole un beso en su último programa.

La interacción entre ambos comenzó después de que el ahora analista respondiera a un TikTok del futbolista hablando de la Selección Mexicana. En esta primera interacción Tuca aseguró que el exfutbolista del Galaxy no es la misma persona que él conoció.

"En primer lugar me sorprende porque la verdad lo veo y no es la persona que conocí, que me ayudó, la verdad. No sé cómo expresarlo, pero es una persona totalmente distinta. La verdad me decepciona por el ser humano que yo conocí de Javier Hernández, este no es el Javier Hernández, no sé qué expresarte”, comentó previamente el exentrenador brasileño.

Tras las primeras declaraciones del Tuca, Chicharito decidió responder asegurando que respeta y admira al exentrenador, pero, “los cambios son chingones. Hay que respetar y cuando las cosas no salen bien, hay que criticar, pero hay formas".

Estas últimas palabras del futbolista mexicano, llegaron una vez más al ahora analista, quien elogió los comentarios del mexicano y aseguró que 'éste Chicharito' sí es el mismo que recuerda.

“Este si es el Javier Hernández. Yo también lo quiero mucho. Un tipo pensante, un tipo que piensa con la cabeza”, comentó al tiempo que le mandaba un beso, a petición de Álvaro Morales.

"Este sí es 'Chicharito' Hernández... BESOTE" 'Tuca' Ferretti le contestó a Javier Hernández y le mandó un beso ¡Disfruta #FutbolPicante en #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/SuY2v6eEu8 — Futbol Picante (@futpicante) November 27, 2023

