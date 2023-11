¿Otra polémica? 'Chicharito' responde a 'Checo' Pérez y asegura que sería mejor en un F1

Desde que Javier 'Chicharito' Hernández salió del LA Galaxy, su tiempo libre en streams lo ha regresado a los reflectores, los cuales perdió desde su llegada a la Major League Soccer. Sin embargo, su vuelta al foco de atención se da por polémicas o 'discusiones', primer con Ricardo 'Tuca' Ferretti y ahora con Sergio 'Checo' Pérez, piloto mexicano de Red Bull y Subcampeón de Fórmula 1 en 2023.

Y es que en una dinámica, Checo aseguró que él como futbolista, sería mejor que 'Chicharito' como piloto de Fórmula 1, algo en lo que el Javier mostró su desacuerdo.

En uno de sus streams, Hernández contradijo a Pérez y recalcó que él sería mejor en los papeles invertidos, pues asegura que manejar diario le da práctica para poder manejar un monoplaza a más de 300 kilómetros por hora.

"Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, quién tendría más práctica, ¿yo que manejo todos los días un coche aunque no sea de Fórmula 1 o Checo que solo juega una vez cada seis meses futbol?, comentó.

De igual forma, el futbolista mexicano, quien aún no tiene equipo, retó a Checo a entrenar con el próximo equipo por el que firme Javier, al mismo tiempo que aceptó el desafío de subirse a un monoplaza para medirse en el deporte de cada uno.

"Checo no es mal jugador de futbol, no es malo, pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, que yo manejara un día un coche de Fórmula 1 y a él en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, estaría cool y ver quién lo hace mejor", sentenció.

