Hija de Julio César Chávez ‘golpea’ a sus hermanos en redes sociales

La familia del exboxeador mexicano Julio César Chávez sigue envuelta en la polémica, luego de que, ahora, su hija Nicole arremetiera contra sus dos hermanos Julio César y Omar, de quienes a veces no quisiera saber nada por todos los problemas que dan.

Ha sido la supuesta recaída en las adicciones de Julio César Chávez Jr y los problemas con su padre a quien no permite que se le acerque para ayudarlo porque de inmediato llama a la policía, los que han hecho explotar a la exintegrante de ‘La Casa de los Famosos Estados Unidos', quien mediante un video en su cuenta de TikTok, atacó a sus dos hermanos.

"Estoy cansada de ver a mi papá triste porque no sabe qué más hacer para ayudarlos, que estoy harta que sólo den problemas, que a veces me gustaría no saber nada de ellos para no vivir angustiada, que me da vergüenza que siempre hagan públicos nuestros problemas familiares, que no se dan cuenta que nos hacen sufrir a todos", se lee en la publicación.

Sin embargo, en el mismo post Nicole Chávez aceptó lo importante que son para ella sus hermanos Omar y Julio, por quienes a diario le pide a Dios que les mande salud y paz en sus vidas.

“ Pero si me agarras sentimental, estoy segura que te diré: que no hay día que no le pida a Dios por ustedes, que les dé claridad y fuerza para salir adelante, que tengo la esperanza de volver a estar todos juntos, que extraño mucho cómo era todo antes”, culminó la también influencer.