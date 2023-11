Julio César Chávez asegura que no puede 'ayudar' a Chávez Jr. porque se mete en problemas legales

Julio César Chávez por años intentó que Julio César Chávez Jr. heredara su talento arriba del ring, hecho que lamentablemente no se logró. Sin embargo, el Junior si siguió los pasos que tuvo el 'Sr Nocaut' en su juventud.

En una entrevista realizada para La Jornada en Tashkent Uzbekistán, 'El César del Boxeo' expresó su sentir al ver como su hijo pierde la pelea con las adicciones y no ha salido con las manos en alto en la rehabilitación.

"No he podido ayudar a mi hijo, esa es la única verdad. Mi hijo lleva muchos años con ese problema. No ha querido entender y está pagando el precio. Ya perdió el boxeo, se le está yendo la familia y se le está acabando todo, lo mismo que a mí me pasó", declaró.

Cabe recordar que 'El César' tiene 14 años sin probar una gota de alcohol y sin ingerir ningún tipo de estupefaciente, por lo tanto, él sabe lo difícil que es dejar de consumirlos.

"No he podido ayudar a mi hijo, porque siempre he sido un padre correspondiente. No le he dado el tiempo suficiente a mi hijo para que se recupere. Lo veo bien y sale una pelea, yo por motivarlo lo saco de la rehabilitación antes de tiempo y la pelea le vale madres, y los hijos le valen madre. Ha sido un error muy grande y eso lo estoy pagando", comentó el comentarista de Box Azteca.

Por si fuera poco, su retoño ha utilizado a la policía para que se mantenga alejado de él, cuando solo ha intentado ayudarlo y guiarlo por el camino del bien. “Yo no puedo obligarlo a venir, porque hasta me meto en un problema legal… No me voy a rendir hasta recuperarlo”, finalizó.

