Hijo del 'Cholo' Simeone desata polémica tras festejos contra la afición del Real Madrid

Tras la victoria de 3-1 del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid, Gianluca Simeone, hijo del director técnico del Atleti, Diego Simeone, se ha vuelto viral en redes sociales luego de unos polémicos gestos contra la afición blanca tras la victoria de los colchoneros.

Y es que para el Atlético de Madrid, derrotar a su rival de ciudad es casi sinónimo de un campeonato, por lo que la afición colchonera, incluido Gianluca, festejó la victoria con gran efusión.

El hijo de en medio del 'Cholo' se hizo viral en redes sociales, pues en los festejos por la victoria, volteó hacia las gradas en donde estaba ubicada la afición del Real Madrid y realizó varios cortes de manga, además de lanzar algunos insultos.

Estos gestos no cayeron bien en la afición madridista, la cual se encargó de criticar a Gianluca, pues de acuerdo con ellos, esos actos están fuera de tono, además de que no tienen clase.

"Gianluca Simeone, uno de los hijos del Cholo Simeone, haciendo cortes de manga a la afición del Real Madrid. Orgulloso de no ser como vosotros", "Celebrar un partido está bien, cualquier afición lo haría. Ganar y celebrarlo como si se tratase de una Final de Champions League es algo que no voy a entender jamás. Me parece cómico", fueron algunos de los comentarios tras el video polémico.

Atlético de Madrid venció 3-1 al Real Madrid en el Cívitas Metropolitano con un doblete de Álvaro Morata y un gol de Antoine Griezmann; Toni Kroos marcó el gol de los merengues.

