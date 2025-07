Claudia García, narradora de Tubi-Fox, da explicación a su ausencia en transmisiones

En medio de los anuncios sobre los nuevos talentos que formarán parte de la programación tras la fusión entre Tubi y Caliente TV, llamó la atención la ausencia de Claudia García en las más recientes transmisiones. Finalmente, este domingo la reconocida narradora rompió el silencio en redes sociales y explicó a sus seguidores el motivo de su ausencia.

Claudia García aclara su ausencia desde el hospital

A través de una publicación acompañada por una imagen en la que se le observa hospitalizada, con una mano canalizada y vendada, Claudia García detalló que se encuentra delicada de salud y actualmente está ingresada en un centro médico.

“No me gusta hacer esto, lo sabéis, pero ya son muchos mensajes y siento que os debo unas palabras a todos los que me estáis preguntando por mi ausencia en los diferentes shows esta semana”, escribió.

Aunque no especificó qué padecimiento atraviesa, expresó que se siente muy débil y no tiene fuerzas para leer o responder todos los mensajes que ha recibido. No obstante, agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y aseguró que su evolución es positiva.

“No sé ya cuántos días llevo ingresada en el hospital, pero gracias a Dios estoy acompañada por los pilares de mi vida, mis padres. Gracias a Dios todo va evolucionando bien poco a poco. Pronto estaré de vuelta, os lo prometo, por ustedes, por los sueños, por mí”, finalizó.

¿Quién es Claudia García y por qué es tan conocida?

Claudia García es una periodista y narradora deportiva que alcanzó popularidad gracias a su trabajo como voz principal en las transmisiones de fútbol en Tubi Sports, plataforma de streaming de Fox. Destacó durante la Copa de Campeones de Concacaf, además que se viralizó su burla a André Jardine luego de que América se quedó sin títulos el semestre pasado.

Por ahora, no se ha informado una fecha para su regreso a las transmisiones, pero su mensaje dejó claro que mantiene el compromiso con su audiencia y confía en volver pronto a la pantalla.

