¿Hubo golpes? Sergio Dipp rompió el silencio y reveló detalles de su encuentro con Malagón

En medio de la tensión mediática generada por sus frecuentes críticas al América, el periodista deportivo Sergio Dipp sorprendió al romper el silencio y contar con lujo de detalle cómo fue su inesperado encuentro con Luis Ángel Malagón, arquero titular del América y de la Selección Mexicana.

El episodio, según reveló el periodista en una reciente aparición en un podcast, ocurrió en un centro comercial, donde ambos coincidieron rumbo al mismo restaurante, situación que impidió evitar el cara a cara.

REveló anécdota con Malagón | X

“Como yo le tiro al América, me topo a Malagón en un centro comercial. No nos podíamos sacar la vuelta porque íbamos al mismo restaurante. Entro al restaurante y de entrada lo saludo. Se levantó, nos dimos un abrazo”, relató Dipp, dejando claro que no hubo ningún tipo de altercado físico, sino todo lo contrario, un gesto de cordialidad.

Durante la conversación entre ambos, según lo compartido por el narrador de ESPN, no faltaron las bromas. Malagón, entre risas, se burló de los constantes señalamientos de Dipp hacia el club azulcrema. Sin embargo, el periodista también aprovechó el momento para elogiar al guardameta mexicano con frases como: “Estás cabrón, eres el mejor portero del momento, la selección es tuya”, demostrando que más allá de la crítica deportiva, hay un profundo respeto profesional.

No hubo enemistad | IMAGO7

El encuentro confirma que, pese a los comentarios duros en los medios, la relación entre periodistas y futbolistas puede estar basada en el respeto mutuo. Sergio Dipp dejó claro que no hay enemistad con Malagón, sino admiración por su talento y liderazgo bajo los tres palos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Faitelson reitera críticas contra Martinoli y Luis García: "Yo no produzco desperdicios"