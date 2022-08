Icardi rompe el silencio y niega divorcio con Wanda

El delantero argentino del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, ha salido rápidamente a aclarar los rumores que indican que su mujer, Wanda Nara, le habría pedido el divorcio recientemente, algo que el delantero sudamericano se ha encargado de desmentir.

Por la mañana de este jueves el programa LAM habría filtrado un audio de Wanda donde aseguraba que su viaje a la Argentina tenía mucho que ver con su separación del artillero del PSG, asegurando incluso que solo regresaría por sus cosas y por su empleada doméstica.

El delantero habría publicado una historia en su Instagram donde comenta "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen" etiquetando a su todavía esposa junto a un emoji de corazón.

Icardi no tiene su futuro asegurado, el Paris Saint-Germain no desea que continúe, pero tampoco le han dado prioridad a su salida, tanto Galtier como la directiva del club no tienen planes para el argentino y un divorcio sería el último clavo en la carrera de Mauro.

