John Cena admitió ser fanático de BTS: 'Son increíbles, amo su mensaje'

BTS se ha convertido en uno de los grupos más reconocido a nivel mundial, tanto así que John Cena expresó su fanatismo.

El luchador de la WWE reveló que le gusta mucho el mensaje que transmiten y también admitió quienes son sus integrantes favoritos.

"Mis favoritos son RM y J-Hope porque son como los letristas, no sólo amo a su base de fans, creo que BTS ARMY es increíble, ellos lo son, amo su mensaje... Están tomando un descanso en este momento, les deseo un feliz descanso y mucho más”, mencionó el también actor en entrevista con Ellen DeGeneres.

No voy a descansar hasta que John Cena pueda conocer a los chicos, se lo merece tanto @BTS_twt

De igual forma, Cena aseguró hace unos meses que la banda surcoreana lo enamoró por sus letras: “Su música es muy buena, me gusta mucho, pero después me interesé más por sus letras, ya que hablan sobre el amor propio, de no tener miedo a ser tú o de fallar. Te dicen que eres suficiente y vales mucho”, expresó en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon.

