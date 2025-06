John Cena rinde homenaje al Chapulín Colorado durante la CCXP México 2025

La cultura mexicana volvió a conquistar los escenarios internacionales, y en esta ocasión, fue John Cena quien se rindió ante uno de los personajes más emblemáticos del entretenimiento nacional: el Chapulín Colorado. El popular actor de la serie Peacemaker y luchador de la WWE sorprendió al público al lucir una camiseta del icónico superhéroe creado por Roberto Gómez Bolaños durante la edición 2025 de la CCXP México.

Acompañado por el director James Gunn, conocido por su trabajo en el Universo DC y Marvel, Cena participó en una dinámica que combinó humor, gastronomía prehispánica y nostalgia televisiva. Frente a cientos de asistentes, ambos artistas fueron retados a probar chapulines, los tradicionales insectos comestibles del sur de México.

Asistió al CCXP México | X

La sorpresa vino cuando Gunn reveló que ya los había probado antes y que incluso sentía fascinación por este peculiar platillo. Por su parte, Cena fue más reservado, pero tras la insistencia del público, accedió a probarlos. “Me saben a papitas, aunque no creo que los vuelva a probar”, comentó entre risas mientras bebía agua, provocando carcajadas en el público.

El momento más emotivo de la jornada ocurrió cuando John Cena, James Gunn y el actor mexicano Pablo Cruz posaron juntos con camisetas del Chapulín Colorado y el clásico chipote chillón. Cruz será el encargado de interpretar al superhéroe en la nueva serie Chespirito: Sin querer queriendo, una producción original de Max que se estrenará este jueves 5 de junio.

Homenajearon al personaje mexicano | X

Las imágenes del encuentro rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando entusiasmo entre los fans del universo de Chespirito. Este simbólico cruce entre la cultura pop mexicana y el universo cinematográfico de DC representa un nuevo reconocimiento al legado de Roberto Gómez Bolaños, cuya obra sigue conquistando audiencias en todo el mundo.

Bro we really got John Cena repping “Chapulin Colorado” this is Mexican culture fr 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 #IYKYK #Chespirito pic.twitter.com/eIaCgr0MNX

— LobCityLeo (@LobCityGimmick) June 3, 2025