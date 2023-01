Jordi Amat: De jugar en LaLiga y Selección Española a ser Príncipe de Indonesia

Jordi Amat es el protagonista de una de las historias más increíbles en los últimos años dentro del mundo del futbol, pues hasta hace unos meses era un futbolista como cualquier otro, de hecho tiene una carrera importante en LaLiga, pero ahora se confirmó que es Príncipe de Indonesia.

Todo empezó en el mercado de fichajes del verano del 2022, pues el futbolista nacido en Canet de Mar fichó con el Johor Darul Takzim F. C. de Malasia. Sin embargo, no podía jugar en este club si no poseía la nacionalidad de Indonesia, por lo que la tramitó ya que por derecho le correspondía, pues su abuela y tatarabuelo son de aquel país, una leyenda que le habían contado, pero él no la creía.

Pero su sorpresa fue mayor cuando se enteró que era un Príncipe, pues por herencia es uno de los 70 rajás de Indonesia. A pesar de esto considera que su vida no va a cambiar y seguirá ligado al futbol, aunque detalló que buscará ayudar a su pueblo.

L’exjugador de l’@RCDEspanyol Jordi Amat, príncep de l’illa de Siau, a Indonèsia.

“La meva àvia és princesa i el meu rebesavi va ser rajà de Siau i ara estem preparant la cerimònia i el certificat de príncep” #TotEsMouTV3 https://t.co/JudEja5t9G pic.twitter.com/uY0Jp2ASKu — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) January 27, 2023

"De pequeño, la abuela me contaba que yo era el príncipe heredero, pero pensaba que era un cuento y poco más. No me va a cambiar mucho la vida", contó el jugador en entrevista para TV3.

Durante su carrera, Amat ha jugado en clubes como Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis y fue parte de la selección española en inferiores, pero desde diciembre del año pasado ya defiende los colores de la selección de Indonesia.

