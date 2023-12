Jorge Pietrasanta 'revienta' al América por el empate en la Ida: 'Debe estar avergonzado y triste'

América no pudo sacar ventaja en el partido de Ida a pesar de tener oportunidades claras para poder regresar a la Ciudad de México con el marcador a su favor. A pesar de esto, las Águilas dejaron Nuevo León con el marcador 1-1.

El conjunto capitalino se adelantó gracias a un gol al minuto 51. Henry Martín fue el encargado de adelantar a su equipo con un tanto de penal. Sin embargo, 20 minutos después los locales lograron igualar el partido.

Ante el resultado final en el partido de Ida, Jorge Pietrasanta, analista de ESPN, no dudo en criticar el desempaño del américa asegurando que, tras el juego en el Volcán, tanto el equipo como sus aficionados deberían estar ‘avergonzados’.

"El americanismo, hoy, debe estar avergonzado y triste. Por no haber hecho lo que tenía que hacer ante un equipo que hoy no pudo, porque Tigres hoy no pudo. Pero Tigres es un equipo tan experimentado que puede hacer mucho en la Vuelta", expresó Pietrasanta.

Ahora ambos equipos se deben preparar para viajar a la Ciudad de México para definir el campeonato en el Estadio Azteca el próximo domingo.

