José Madero, exvocalista de Panda y aficionado de Rayados: 'América sí es un equipo grande'

José Madero, más conocido como el exvocalista del extinto grupo de rock-pop Panda, originario de Monterrey, Nuevo León, aseguró en entrevista para 'TUDN' que los equipos regios están muy alzados y les falta mucho para llegar a ser un grande en la liga mexicana.

"Mucha gente de aquí de Monterrey, dice que los equipos regiomontanos, ya son equipos grandes, y sobre todo los Tigres con sus últimos campeonatos.

"Y creo que para llamarle equipo grande a alguno, tiene que haber varios factores que se cumplan: campeonatos, siempre jugar a ganar y siempre estar arriba en las tablas quedes o no campeón. Popularidad en todo el país e internacionalmente", sentenció.

Madero hizo a un lado su afición por Rayados y se sinceró sobre la falta de popularidad de los albicelestes y su archirrival, los Tigres, que es un factor que él considera importante para ser un exponente del futbol mexicano.

"Creo que eso le falta al Monterrey, le falta a Tigres. Tigres y Rayados no son populares o muy populares fuera de Nuevo León, es la realidad. Sé que en los últimos años han ganado más fans jóvenes, más fans nuevos. Fuera de Texas tampoco hay mucho Rayado o Tigre".

Nada más complicado que arrancarse la playera para hablar del equipo de nuestros amores, pero eso no le impidió a Madero mostrar su inconformidad con la temporada del Monterrey y aprovechó para desbancar a Cruz Azul, Pumas y Chivas.

"Monterrey no se mantiene siempre arriba en la tabla, ahorita está jugando como un equipo sotanero. Llevan no sé cuántos juegos sin meter gol. Tigres también es de muchos altibajos. El América es el que siempre está ahí"

"Hablando de los otros grandes, Cruz Azul viene de 23 años sin quedar campeón, perdón, Cruz Azul no es equipo grande. Pumas está desahuciado. Chivas se habla más de las borracheras que de buenos juegos. Entonces creo yo que el único que se mantiene, con esa etiqueta, de equipo grande en el futbol mexicano es el América".

El cantante regiomontano cerró su comentario resaltando que sólo tiene un equipo en su corazón (Monterrey), y el guiño hacia el América es mera objetividad. ¿Será Águila de clóset?

"No quiere decir que le vaya al América, no quiere decir que apoye al América, que sea mi segundo equipo, para nada, yo nadamás tengo un equipo, no le voy a ningún otro pero uno es objetivo, no me dejo llevar por la pasión.

"Monterrey tiene 5 títulos, el América tiene 13 o 14, nos falta mucho y a Tigres también y a los otros que se dicen grandes, también", finalizó contundente.

