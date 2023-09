José Mourinho rompió las redes sociales al anunciar que llegará al "mejor equipo de México" en un video que compartió en sus redes sociales este martes.

A poco más de un par de días de aquel anuncio, no hay novedades oficiales del futuro del estratega portugués que sigue dirigiendo con normalidad a la Roma en la Serie A.

Sin embargo, el Francotirador de RÉCORD adelantó que 'The Special One' no llegará a dirigir ningún equipo en la Liga MX y confirmó que llegará a un 'mandón de la industria'.

Cabe la pena mencionar que Mourinho actualmente es el entrenador de la Roma, equipo al que llego en la temporada 2019-2020. Desde entonces logró darle a La Loba un título de Conference League y un Subcampeonato de Europa League.

El estratega portugués es el único entrenador en la historia en ganar los tres títulos europeos más importantes a nivel de clubes, pues tiene en su palmarés la Champions League, la Conference League y la Europa League.

En su amplia trayectoria tiene un total de 26 títulos, incluyendo todas las ligas de los países que ha dirigido (España, Inglaterra, Portugal e Italia). En su curriculum destaca su paso por el Porto, Inter de Milan, Real Madrid y Chelsea.

