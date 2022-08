José Ramón Fernández: Explotó en contra de Pietrasanta y le aventó una pluma

José Ramón Fernández, colaborador de RÉCORD, y Jorge Pietrasanta protagonizaron otro momento polémico en un programa de ESPN. Y es que el periodista explotó en contra del narrador durante un análisis de la situación del América.

El excomentarista de Televisa aseguró que las Águilas no se encuentran en crisis a pesar de no estar en los primeros lugares de la tabla general, no sin antes comentar sobre el partido que tuvieron ante el actual Campeón de Europa, Real Madrid.

Esto provocó el enfurecimiento de José Ramón Fernández, quien argumentaba que era un partido que no tenía importancia debido a que era de carácter amistoso, sin embargo, no pudo controlar su molestia y terminó aventándole una pluma.

"Mira nada más, te tocan al Real Madrid y enloqueces. ¡Enloqueces!", dijo Jorge Pietrasanta luego de que le arrojaran el bolígrafo en plena transmisión en vivo. No obstante, el narrador de ESPN tomó de buena manera este suceso, pues incluso hizo una broma, donde le pidió que la próxima vez le aventara una pluma de la marca 'Montblanc'.

