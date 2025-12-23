Jugador de Zambia anota, celebra y se lastima el cuello durante su festejo

La Copa Africana de Naciones volvió a demostrar por qué es uno de los torneos más impredecibles y llamativos del futbol internacional, luego de que un insólito episodio marcara el empate entre Malí y Zambia. Patson Daka, delantero del conjunto zambiano, anotó un gol agónico para rescatar la igualada, pero su celebración terminó de forma preocupante tras sufrir una lesión en el cuello.

El futbol africano suele ser escenario de situaciones poco convencionales que capturan la atención global. Desde marcadores abultados hasta jugadas extravagantes e incluso creencias en rituales de mala suerte, la competición rara vez pasa desapercibida. En esta ocasión, el protagonismo recayó en un festejo que rápidamente se viralizó por lo inusual del desenlace.

El encuentro entre Malí y Zambia, disputado este lunes 22 de diciembre, correspondió a la Jornada 1 del Grupo A de la Copa Africana de Naciones. El partido se mantuvo cerrado durante gran parte del trámite, con ambos equipos disputando cada balón y con un desenlace que terminó siendo tan dramático como inesperado.

Malí había tomado la ventaja al minuto 61 gracias a un tanto de Lassine Sinayoko, lo que parecía encaminar al conjunto maliense a iniciar el torneo con una victoria. Sin embargo, Zambia no bajó los brazos y buscó el empate hasta los últimos instantes del compromiso.

"Zambia"



Porque el futbolista Patson Daka convirtió el gol ante Mali sobre la hora, quiso festejar dando vueltas, se hizo mierda el cuello e informan que sería dado de baja. Es realmente un pelotudo

pic.twitter.com/ggW2kG1677

Fue al minuto 90+2, ya en tiempo de compensación, cuando llegó el momento clave. Un centro al área encontró completamente solo a Patson Daka, quien remató con precisión para marcar el 1-1 y desatar la euforia del combinado zambiano, que celebraba un punto valioso en su debut.

No obstante, la alegría duró poco. En su intento por festejar, Daka se lanzó de costado como si intentara una ‘vuelta de carro’, pero el movimiento no salió como esperaba. El brazo se le fue en el apoyo y su cabeza impactó directamente contra el césped, provocándole una lesión en el cuello.

El delantero cayó al suelo y quedó tendido, aunque sus compañeros no se percataron de inmediato de lo ocurrido. En medio de la celebración colectiva, Daka quedó en el suelo mientras el resto del equipo formaba un círculo de festejo sobre él, una imagen que generó preocupación al difundirse en redes sociales.

