Kun Agüero: 'Canelo se ganó el odio de todo Argentina por meterse con Messi’

El clip donde se muestra a Messi presuntamente pisando la playera de la Selección Mexicana desató el enojo del Canelo Álvarez. El boxeador le ha contestado a todos sus detractores, incluyendo al Kun Agüero.

El exfutbolista dedicó unos minutos durante una transmisión en vivo para hablar sobre el tema y ‘advertirle’ a Canelo que no debería pisar Argentina, al menos no en la brevedad. “Había un grupo de amigos que querían ir a verlo en una pelea y con esto ya directamente, Canelo no debes pisar Argentina”, declaró.

“Te ganaste el odio total justo con Messi, es como decir algo en contra de Maradona”, agregó quien fuera delantero del Manchester City.

Kun Agüero habla sobre el Canelo pic.twitter.com/GOYmLmeuuW — (@SomosAnalistas_) November 28, 2022

“Jugaste con fuego. Así que, lo siento, yo te seguía en Instagram, pero te dejé de seguir. Me caías bien, hoy no me caes bien”, concluyó Agüero.

Con anterior, el exfutbolista ya le había respondido al Canelo Álvarez a través de Twitter. “No busques excusas o problemas. Seguramente no sabes de futbol y qué pasa en un vestuario”, indicó.

